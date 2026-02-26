Sfruttamento della prostituzione a Desenzano del Garda sequestrati 2 centri massaggi | donna cinese nei guai

A Desenzano del Garda sono stati chiusi due centri massaggi. La polizia ha sequestrato le strutture e sta indagando sulla gestione. Una donna cinese è coinvolta nelle verifiche, ma non sono ancora state rese note tutte le informazioni. La situazione rimane sotto controllo delle forze dell’ordine.

Due centri massaggi sono stati sottoposti a sequestro preventivo a Desenzano del Garda, nell'ambito di un'indagine che vede coinvolta una donna di nazionalità cinese già indagata per sfruttamento della prostituzione e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, a seguito di accertamenti che hanno evidenziato la persistenza delle condotte illecite. Le indagini e i sequestri precedenti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'operazione si inserisce in un più ampio contesto investigativo che aveva già portato, nei mesi scorsi, al sequestro di 3 centri massaggi in città e al rinvenimento di 11.