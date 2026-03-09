Grugliasco ospita la seconda edizione della festa siciliana con enogastronomia e folklore

A Grugliasco si tiene la seconda edizione della Festa Siciliana nei giorni 13, 14 e 15 marzo 2026. L’evento si svolge al Parco Aldo Moro, dove vengono allestiti stand, gazebi e tavoli al coperto. La manifestazione apre alle 10 del mattino e termina alle 24, offrendo un’occasione di degustazioni enogastronomiche e spettacoli folkloristici.

Appuntamento a Grugliasco il 13-14-15 Marzo 2026 con la Festa Siciliana. La Sicilia torna al Parco Aldo Moro dalle ore 10 alle 24, dove sarà allestita la carovana del gusto con stand, gazebi e tavoli al coperto.Tre giorni di tradizioni e sapori siciliani: la manifestazione nasce per far rivivere i colori, i suoni, i profumi della Sicilia, con prodotti tipici del territorio.Grande spazio verrà dato alla cucina tipica regionale e si potranno gustare le prelibatezze della Sicilia: arancine, fritto misto, pane ca' meusa, cannoli, cassate, stigghiola, pasta con le sarde e tanto altro.