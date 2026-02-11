Bergamo al via in fiera la seconda edizione di Caseitaly Expo

Da bergamonews.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Bergamo è iniziata la seconda edizione di Caseitaly Expo. La fiera, dedicata all’edilizia, attira molte persone e imprese del settore. Per alcuni giorni, la città diventa il punto di riferimento per le novità e le tendenze nel mondo delle costruzioni. La manifestazione rappresenta un momento importante per l’economia locale e per chi lavora nel settore.

Bergamo. L’edilizia torna protagonista alla Fiera di Bergamo, un settore determinante per l’economia orobica. Mercoledì 11 febbraio ha aperto i battenti la seconda edizione di “ Caseitaly Expo 2026 “, in programma fino al 13 febbraio. La kermesse internazionale, dedicata alla filiera dell’ involucro edilizio, è stata organizzata da Caseitaly e Promoberg con il supporto delle associazioni di settore Acmi (Assocostruttori Chiusure e Meccanismi Italia), Anfit (Associazione Nazionale per la Tutela della Finestra Made in Italy), Assites (Associazione Italiana Tende, Schermature Solari e Chiusure Tecniche Oscuranti), Pile (Produttori e Installatori di Lattoneria Edile) e della Federazione Finco.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Approfondimenti su Caseitaly Expo

Castanea Expo 2025, al via la prima edizione della fiera dedicata al mondo delle castagne

Al via la prima edizione di Expo Wild: presentata la nuova fiera dedicata al mondo outdoor, natura e avventura

È stata presentata la prima edizione di Expo Wild, una nuova fiera dedicata al mondo outdoor, natura e avventura.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Caseitaly Expo

Argomenti discussi: Occhio alla truffa: al via un progetto per informare e proteggere gli anziani; Si allarga la rete di Mobilità sicura: al via la campagna di comunicazione in collaborazione con il Comune di Bergamo; Case e verde al posto dell’ex Gleno, al confine tra Bergamo e Gorle; Bergamo, al via il progetto Seven for 7 Cities.

Bergamo, al via il progetto Seven for 7 CitiesSonata for 7 Cities, è un progetto che unisce musica classica a un forte impegno sociale, coinvolgendo anche Bergamo BergamoNews ... bergamonews.it

bergamo al via inSicurezza stradale, al via i lavori su 60 attraversamenti pedonali a BergamoSono 57 interventi individuati sulla base della mappatura della segnaletica, dei dati di incidentalità e delle segnalazioni, ... ecodibergamo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.