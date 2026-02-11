Bergamo al via in fiera la seconda edizione di Caseitaly Expo

Questa mattina a Bergamo è iniziata la seconda edizione di Caseitaly Expo. La fiera, dedicata all’edilizia, attira molte persone e imprese del settore. Per alcuni giorni, la città diventa il punto di riferimento per le novità e le tendenze nel mondo delle costruzioni. La manifestazione rappresenta un momento importante per l’economia locale e per chi lavora nel settore.

Bergamo. L’edilizia torna protagonista alla Fiera di Bergamo, un settore determinante per l’economia orobica. Mercoledì 11 febbraio ha aperto i battenti la seconda edizione di “ Caseitaly Expo 2026 “, in programma fino al 13 febbraio. La kermesse internazionale, dedicata alla filiera dell’ involucro edilizio, è stata organizzata da Caseitaly e Promoberg con il supporto delle associazioni di settore Acmi (Assocostruttori Chiusure e Meccanismi Italia), Anfit (Associazione Nazionale per la Tutela della Finestra Made in Italy), Assites (Associazione Italiana Tende, Schermature Solari e Chiusure Tecniche Oscuranti), Pile (Produttori e Installatori di Lattoneria Edile) e della Federazione Finco.🔗 Leggi su Bergamonews.it

È stata presentata la prima edizione di Expo Wild, una nuova fiera dedicata al mondo outdoor, natura e avventura.

Conto termico 3.0 al centro della tavola rotonda del CNPI al CASEITALY EXPO 2026

