Acqua di nuovo potabile in tutta Viterbo

Dopo alcuni giorni di allerta, l’acqua torna potabile in tutta Viterbo. La sindaca Chiara Frontini ha revocato l’ordinanza che aveva imposto il divieto di utilizzo dell’acqua nelle zone servite dal “Serbatoio Grotticella”. Da ieri, le persone possono di nuovo bere e usare l’acqua senza rischi. La situazione era peggiorata il 4 febbraio, quando i controlli avevano riscontrato livelli di arsenico sopra i limiti consentiti.

Acqua nuovamente potabile in tutta Viterbo. Dal 4 febbraio era in vigore un'ordinanza della sindaca Chiara Frontini dopo che l'arsenico era risultato al di sopra del valore consentito nelle zone servite dalla rete idrica “Serbatoio Grotticella”. Parametro che, dopo le analisi effettuate da Arpa.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Viterbo Acqua Acqua non potabile in tutta Civita Castellana: divieto di "uso umano" A Civita Castellana è stato emesso un divieto di utilizzo dell'acqua a uso umano a causa di problemi di non potabilità. Acqua potabile a Borgo Cervaro, avviati interventi urgenti per contenere l'emergenza: in programma un nuovo tronco idrico A Borgo Cervaro, a causa delle criticità idriche persistenti, sono stati avviati interventi urgenti per garantire acqua potabile. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. 12 Marche di ACQUA Italiana che Devi VIETARE Ultime notizie su Viterbo Acqua Argomenti discussi: Macomer, l'acqua di Tossilo è di nuovo potabile; Città di Castellanza : Invito alla cittadinanza: inaugurazione nuova casetta dell'acqua; PFAS nell’acqua potabile: nuove regole UE per la tutela della salute; È bancarotta idrica globale: 2,2 miliardi senza acqua potabile, 4 miliardi colpiti dalla scarsità e un... Modica, l'acqua torna potabile in gran parte della cittàA Modica arriva finalmente una buona notizia: l'acqua è di nuovo potabile in gran parte del territorio comunale. Le analisi effettuate sui serbatoi Santa Teresa e Costa del Diavolo hanno infatti dato ... lasicilia.it Modica, acqua non potabile: divieto confermato in diverse zoneResta il divieto di utilizzo dell’acqua potabile a Modica nelle aree servite dai serbatoi Sacro Cuore, Santa Teresa e Costa del Diavolo ... ragusah24.it Acqua liquida su Marte anche con temperature sotto zero: un nuovo studio suggerisce che sottili strati di ghiaccio stagionale abbiano protetto antichi laghi marziani. Una spiegazione semplice che potrebbe risolvere uno dei grandi misteri del Pianeta Rosso: ht facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.