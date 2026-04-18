Chieti acqua di nuovo potabile in tutta la città | revocati gli ultimi divieti

A Chieti l’acqua è tornata potabile in tutta la città dopo che il sindaco ha firmato un’ordinanza che revoca gli ultimi divieti ancora attivi nelle zone interessate. La decisione segue i controlli effettuati e le analisi che hanno confermato l’idoneità dell’acqua per il consumo umano. Le restrizioni, in vigore fino a oggi, sono state eliminate in tutte le aree del territorio comunale.

L’acqua torna potabile su tutto il territorio comunale di Chieti. Nel pomeriggio di oggi il sindaco Diego Ferrara ha firmato l’ordinanza che revoca anche gli ultimi divieti rimasti in vigore nelle zone ancora interessate dalle restrizioni.Il provvedimento arriva dopo i nuovi campionamenti.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Acqua di nuovo potabile in tutta Viterbo Acqua di nuovo potabile a Chieti alta: revocato il divieto dopo analisiChieti - Rientra l’allarme sull’acqua a Chieti alta dopo i controlli delle autorità sanitarie che certificano il ritorno alla normalità e la... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Acqua di nuovo potabile a Chieti: revocato il divieto quasi ovunque, restano alcune zone sotto osservazione; Finalmente l’acqua torna potabile quasi ovunque, ma la comunicazione dell’emergenza è un corto circuito; La Asl: L'acqua torna potabile a Pescara e in provincia, fanno eccezione alcune zone di Spoltore; Maxi stop idrico Pescara e Chieti: l’acqua resta non potabile. Via libera invece in alcuni comuni del... Chieti, revocato il divieto di utilizzo dell’acqua: potabilità ripristinata quasi ovunqueIl sindaco Ferrara revoca il divieto di uso potabile dell’acqua. Restano esclusi alcuni quartieri in attesa di nuovi controlli ... abruzzonews.eu Acqua di nuovo potabile nel Pescarese: Aca esulta dopo giorni difficiliCronaca Pescara - 18/04/2026 12:03 - Concluso l’intervento sulla condotta Giardino, ripristinata la potabilità in diversi comuni mentre restano attese comunicazioni ufficiali per ... abruzzo24ore.tv CAMPO ESTIVO MONTANO – ESTATE 2026 Sono aperte le iscrizioni al Campo Estivo Montano dedicato ai bambini e ragazzi di Chieti! Cinque giornate immersi nella natura tra: Mountain Bike Escursioni guidate Orienteering Laboratori cr - facebook.com facebook FRANA CHIETI-BUCCHIANICO: AL VIA LA RICOSTRUZIONE Dalla gestione dell’emergenza passiamo alla fase operativa. Adottata la prima ordinanza: contributi fino all’80%, nuove opzioni anche per le seconde case. Subito 25 mln e sostegno garantito alle f x.com