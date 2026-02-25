Monreale bando Servizio Civile 2026 | 11 progetti finanziati come fare domanda

Monreale – Un’importante opportunità di crescita professionale e sociale si apre per i giovani di Monreale. L’Amministrazione comunale ha ottenuto il finanziamento per undici progetti di Servizio Civile Universale, un risultato che premia un lungo percorso di accreditamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I progetti coprono diverse aree critiche per il benessere della comunità: Assistenza sociale: supporto dedicato a persone con disabilità e anziani. Istruzione: attività di tutoraggio scolastico per contrastare l’abbandono educativo. Cultura e Turismo: valorizzazione dei siti UNESCO e del patrimonio storico locale. Ambiente: interventi di riqualificazione urbana e cura del decoro cittadino. Il bando è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni. I candidati selezionati saranno impegnati per un periodo di dodici mesi. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro le ore 14:00 dell’8 aprile 2026 attraverso i portali ufficiali del Dipartimento per le Politiche Giovanili o del Comune di Monreale. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

