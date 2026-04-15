Terminata la reimmissione dell' acqua nelle reti ma bisogna aspettare per la certezza che sia potabile
Dopo i lavori di maxi intervento svolti da Aca in 19 comuni, tra cui Chieti, tra lunedì 13 e martedì 14 aprile, l’acqua è stata nuovamente reimmessa nelle reti. Al momento, resta da attendere ancora un po’ prima di poter avere la certezza che l’acqua sia potabile, poiché le analisi definitive devono ancora essere completate. La fase di reimmissione si è conclusa con successo, ma i risultati delle verifiche sono ancora in corso.
È ufficialmente terminata la prima grande fase del maxi intervento effettuato da Aca in 19 comuni, compreso quello di Chieti, tra lunedì 13 e martedì 14 aprile. Secondo gli ultimi aggiornamenti diffusi dall'azienda nella mattinata di mercoledì 15, la riattivazione graduale del flusso idrico.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Maxi intervento Aca: chiuso il primo dei 13 lavori previsti, in nottata inizia la reimmissione dell'acqua nelle retiÈ stato chiuso il primo cantiere del maxi intervento eseguito dai tecnici dell'Aca nella giornata di lunedì 13 aprile.
Acqua potabile in crisi: in Italia cresce la domanda, ma le risorse si esaurisconoL’Italia sta vivendo una crisi silenziosa, invisibile ai più, ma già tangibile nei rubinetti di tante città e paesi: l’acqua potabile, quel bene...