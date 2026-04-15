Terminata la reimmissione dell' acqua nelle reti ma bisogna aspettare per la certezza che sia potabile

Dopo i lavori di maxi intervento svolti da Aca in 19 comuni, tra cui Chieti, tra lunedì 13 e martedì 14 aprile, l’acqua è stata nuovamente reimmessa nelle reti. Al momento, resta da attendere ancora un po’ prima di poter avere la certezza che l’acqua sia potabile, poiché le analisi definitive devono ancora essere completate. La fase di reimmissione si è conclusa con successo, ma i risultati delle verifiche sono ancora in corso.