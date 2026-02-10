Superati gli esami dell' Asp | l' acqua dell' Oreto torna potabile e verrà immessa nella rete dopo 20 anni

Dopo più di vent’anni, l’acqua del fiume Oreto torna potabile e entra di nuovo nella rete di distribuzione di Palermo. L’Asp ha superato gli esami di qualità e, a breve, l’acqua verrà immessa nelle case dei cittadini. Una buona notizia per chi aspetta da tempo di riutilizzare questa risorsa.

L'ok dopo mesi di prove di laboratorio. Già nei prossimi giorni arriveranno nei rubinetti 100 litri al secondo. Lagalla: "Una risorsa importante in un momento di emergenza". L'amministratore unico di Amap: "Svolta epocale" Dopo oltre 20 anni, l'acqua del fiume Oreto tornerà nel circuito della distribuzione idrica di Palermo. Il via libera arriva dopo le analisi batteriologiche effettuate dall’Asp di competenza che hanno confermato l’esito positivo che Amap attendeva dopo mesi di valutazione e di prove di laboratorio interne. “Un risultato di cui dobbiamo andare fieri - sottolinea il sindaco Roberto Lagalla - e che premia la qualità del progetto di Amap che ha saputo creare le condizioni opportune per restituire a Palermo tale risorsa.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Dopo tredici anni di attese, Fabrica di Roma aveva finalmente riacquistato l’acqua potabile.

