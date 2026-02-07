Questo fine settimana, Bergamo si anima con diverse iniziative. Lella Costa porta in scena “Lisistrata” al Teatro Donizetti, mentre al Sociale va in scena “Il fu Mattia Pascal” con Giorgio Marchesi. Domenica, si tiene “Taratata” alla ChorusLife Arena e sabato si svolge il tributo a De André a Colognola. La città si prepara a un weekend ricco di spettacoli e musica.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano Lella Costa al Teatro Donizetti con lo spettacolo “Lisistrata”, “Il fu Mattia Pascal” al Sociale con Giorgio Marchesi, “Taratata” alla ChorusLife Arena (domenica) e il tributo a De André a Colognola (sabato). Da annotare, inoltre, la lezione di storia di Maurizio Bettini al Teatro Donizetti (sabato), il Mercatino della Malpensata (sabato), la collettiva sulla pace al Mutuo Soccorso (sabato), spettacoli per bambini e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 7 e domenica 8 febbraio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Bergamo si anima con una mostra che riflette sulla rinascita e l’identità.

Argomenti discussi: Lella Costa, Il fu Mattia Pascal, Taratata e il tributo a De André: il week-end in città; Lella Costa al Donizetti con Lisistrata: Testo ancora richiestissimo, è lo specchio di un mondo pieno di guerre; Lella Costa è Lisistrata al teatro Donizetti; Lella Costa in scena al ’Donizetti’. Sul palco arriva ’Lisistrata’.

Lella Costa è Lisistrata al teatro DonizettiLisistrata è in arrivo a Bergamo al Donizetti da sabato 7 a domenica 15 febbraio, per ben nove repliche continuative. ecodibergamo.it

Onda premia Lella Costa per il suo impegno civile e socialeAll’attrice milanese il Premio Gioiello di Vhernier, promosso dall’Osservatorio per la salute delle donne e giunto alla V edizione. Nel 2011 Lella Costa è stata protagonista della campagna sul dolore ... quotidianosanita.it

Continua l'organizzazione di gruppi per andare a scoprire i teatri della nostra città e le loro programmazioni! Prossimo spettacolo, "Lisistrata", al Teatro Carcano con la regia di Serena Sinigaglia e con Lella Costa Giovedì 26 febbraio alle ore 19:30 Per i facebook