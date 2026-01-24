Festa del cioccolato Atalanta-Parma Prosa e pizzoccheri | il week-end in città

Il fine settimana a Bergamo propone una serie di eventi, tra cui la Festa del cioccolato sul Sentierone, la mostra Italian Fine Art in fiera, la sagra dei pizzoccheri e degli sciatt al Piazzale degli Alpini, e la partita di calcio tra Atalanta e Parma domenica. Un’occasione per scoprire le diverse iniziative culturali e sportive in città, adatte a residenti e visitatori.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano la Festa del cioccolato sul Sentierone, Italian Fine Art alla Fiera, la sagra dei pizzoccheri e degli sciatt al Piazzale degli Alpini e la partita di calcio fra Atalanta e Parma (domenica). Da annotare, inoltre, lo spettacolo "Crisi di Nervi. Tre atti unici di Anton?echov" al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa, "L'uomo sbagliato – Un'inchiesta dal vivo" con Pablo Trincia alla ChorusLife Arena, la Lezione di storia al Donizetti (sabato), il "Concerto per la pace" in Seminario (sabato), il tributo ai Pooh a Colognola (domenica) e altro ancora.

