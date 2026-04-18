Fiera dei Librai da record Rocchetti | Oltre 7.500 prenotazioni e 42 eventi sold out

La Fiera dei Librai di Bergamo, arrivata alla sua 67esima edizione, si svolgerà dal 18 aprile al 3 maggio. La manifestazione prevede oltre 7.500 prenotazioni e 42 eventi sono già stati annunciati come sold out. La fiera offrirà un’ampia selezione di libri e numerosi incontri con autori, attirando un pubblico molto numeroso. La partecipazione ha registrato numeri record rispetto alle edizioni precedenti.

È tutto pronto per l’inizio della nuova edizione della Fiera dei Librai di Bergamo. L’iniziativa, giunta al 67esimo anno, si terrà da sabato 18 aprile a domenica 3 maggio con un’abbondante offerta di libri e un ricco programma d’incontri con gli autori. La location, come da tradizione, sarà il Sentierone, ma ogni giorno verrà proposto un nutrito calendario di appuntamenti in vari luoghi in centro città come lo Spazio Incontri A2A nel cortile della Biblioteca Caversazzi, il Donizetti Studio, la Sala Galmozzi (al primo piano della Biblioteca Caversazzi), il chiostro di Santo Spirito, il chiostro di Santa Marta e NXT Bergamo al Piazzale degli Alpini.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: La Fiera dei Librai torna sul Sentierone a partire da sabato 18 aprile: il programma e gli eventi Leggi anche: «Fiera dei librai», il tema «Volti a leggere» celebra il ruolo dei librai e dei lettori Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Fiera dei Librai torna sul Sentierone a partire da sabato 18 aprile: il programma e gli eventi; Fiera dei librai, il tema Volti a leggere celebra il ruolo dei librai e dei lettori; Fiera dei Librai 2026 a Bergamo: info, orari e come arrivare; Claudia Conte cancellata dalla Fiera dei Librai di Bergamo dopo la rivelazione sul ministro Piantedosi. Fiera dei Librai da record, Rocchetti: Oltre 7.500 prenotazioni e 42 eventi sold outIl direttore artistico Li.Ber Associazione Librai Bergamaschi illustra la nuova edizione dell’iniziativa che prende il via sabato 18 aprile e proseguirà sino a domenica 3 maggio. bergamonews.it Alla Fiera dei Librai pagine e incontri per tornare a costruire relazioni vive: si apre sabato sul SentieroneSabato 18 aprile la manifestazione trasformerà il centro in una libreria a cielo aperto. Rocchetti: la scommessa è lasciare il segno in chi partecipa. Terzi: programma ricchissimo per dare a tutti l’o ... ecodibergamo.it IL CASSERO COME SALOTTO LETTERARIO: A PALERMO TORNA "LA VIA DEI LIBRAI" Da oggi 17 al 19 aprile, con un’appendice speciale il 23 aprile, il Cassero di Palermo torna ad ospitare l'undicesima edizione de “La Via dei Librai”, lo storico festival che facebook