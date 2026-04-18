Fiamme sulla 460 | auto distrutta e fuga disperata del conducente

Venerdì 17 aprile 2026, lungo la statale 460 del Gran Paradiso, un’auto diesel ha preso fuoco improvvisamente, bruciando completamente. Il conducente, nel tentativo di mettersi in salvo, ha abbandonato l’auto e si è allontanato dall’area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

Un’auto diesel ha preso fuoco violentemente mentre percorreva la statale 460 del Gran Paradiso nella giornata di venerdì 17 aprile 2026, costringendo il conducente a un abbandono immediato del mezzo per salvarsi. L’incendio si è concentrato nei pressi di un distributore Tamooil in località Lombardore, intorno alle ore 12:30, nel tratto stradale che porta verso Rivarolo Canavese. Il guidatore ha avvertito l’emissione di fumo dal vano motore mentre era ancora in movimento, riuscendo a portarsi in una posizione di sicurezza a bordo della carreggiata prima che le fiamme divampassero con estrema rapidità. Nonostante il veicolo sia stato completamente distrutto dal calore, la tempestività della manovra ha permesso di evitare feriti o persone colpite dalle esalazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiamme sulla 460: auto distrutta e fuga disperata del conducente Notizie correlate Schianto in galleria sulla Statale 36: auto distrutta, conducente miracolosamente (quasi) illesoBrutto incidente questa mattina lungo la strada Statale 36 poco prima dell'alba di oggi, giovedì 16 aprile, in una galleria della tratta... Leggi anche: Auto distrutta dalle fiamme: Vigili del fuoco al lavoro Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LOMBARDORE – Auto in fiamme sulla 460, intervento dei Vigili del Fuoco; Auto in fiamme sulla 460: paura a Lombardore durante la marcia; SAN GIUSTO CANAVESE Nascono le sentinelle per il monitoraggio degli odori; LOMBARDORE - Auto a fuoco durante la marcia sulla 460 del Gran Paradiso. Auto in fiamme sulla 460: paura a Lombardore durante la marciaIl conducente accosta appena in tempo: vettura distrutta, nessun ferito. Altro rogo due giorni prima a San Giorgio ... giornalelavoce.it LOMBARDORE – Auto in fiamme sulla 460, intervento dei Vigili del FuocoIntervento dei Vigili del Fuoco di Caselle e di Torino Stura, oggi, poco prima delle 12.30, sulla SS460 di Ceresole, all'altezza di Lombardore. obiettivonews.it EBOLI, TRE AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE: PAURA AL RIONE PATERNO - Una notte di paura ha scosso Eboli, dove un incendio divampato in strada ha distrutto tre veicoli e riportato al centro dell’attenzione il tema della urbana. Le fiamm - facebook.com facebook Ostuni, fiamme nella notte in un deposito di Ape-calessino: si indaga per dolo x.com