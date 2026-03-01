Auto distrutta dalle fiamme | Vigili del fuoco al lavoro

Questa mattina a Morcone un’auto Fiat Panda è stata completamente distrutta dalle fiamme. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale sono intervenuti sul posto per spegnere l’incendio e hanno successivamente effettuato un’ispezione per determinare le cause. Secondo i loro rilievi, il rogo si sarebbe originato da un evento accidentale. L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza dell’area.

Incendio a Morcone questa mattina di una Fiat Panda. Le cause del rogo sono da attribuirsi ad eventi accidentali, secondo i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale che hanno effettuato una ispezione a conclusione dell'intervento di emergenza. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita per effettuare i rilievi.