Incendio in un edificio abbandonato a Milano | quattro persone salvate dai vigili del fuoco

Questa mattina a Milano, un incendio è scoppiato in un edificio abbandonato in via dei Giovi 6, tra Cormano e il capoluogo. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e sono riusciti a salvare quattro persone che si trovavano all’interno. Al momento, non ci sono altre persone coinvolte e le cause del rogo sono ancora da chiarire.

Milano, 28 gennaio 2026 – Un incendio è divampato, questa mattina, mercoledì 28 gennaio, in un edificio abbandonato sulla via dei Giovi 6, esattamente al confine tra Cormano e Milano. Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Milano con cinque mezzi. Oltre a spegnere le fiamme, i pompieri hanno tratto in salvo quattro persone, rimaste bloccate al secondo piano Si tratta, presumibilmente, di senza fissa dimora che avevano trovato riparo nella struttura da diversi giorni. Le persone recuperate sono state affidate al personale del 118 ma non avrebbero riportato per fortuna gravi conseguenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio in un edificio abbandonato a Milano: quattro persone salvate dai vigili del fuoco Approfondimenti su Milano 28Gennaio2026 Roma, incendio in edificio abbandonato: i vigili del fuoco al lavoro “Dentro ci sono persone”. A fuoco un intero edificio. Vigili del fuoco sul posto, la situazione Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milano 28Gennaio2026 Argomenti discussi: Incendio in un condominio a Verona, due ricoverati gravi in ospedale; Milano, fiamme in un negozio di bici elettriche: 22 persone soccorse; Incendio in un negozio di bici elettriche, evacuato un intero condominio: soccorse 22 persone; Milano, incendio in un negozio di bici elettriche: evacuato un intero edificio. Incendio in un negozio di bici elettriche a Milano: Evacuato un Intero EdificioUn incendio scoppiato in un negozio di biciclette elettriche a Milano ha portato all'evacuazione di un intero edificio. Fortunatamente, non si registrano feriti. notizie.it Incendio a Milano in uno stabile abbandonato, 4 feriti salvati dai vigili del fuocoPer cause ancora in fase di accertamento, le fiamme si sono sviluppate all’interno della struttura, bloccandole al secondo piano e rendendo impossibile ogni via di fuga autonoma ... varesenews.it Tragedia a Brescia: donna perde la vita in un incendio domestico Ieri sera un grave incendio si è sviluppato all’interno di un’abitazione in via Monte Nero 7, a Brescia, causando la morte di una donna che si trovava all’interno dell’edificio al momento del rogo. facebook Un incendio ha gravemente danneggiato uno storico edificio del centro di Zurigo, sede di una loggia massonica, che ora è a forte rischio di crollo. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.