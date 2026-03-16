Il partito di destra ha presentato una denuncia contro la sinistra al Parlamento europeo, definendo “vergognosa” la loro posizione. La questione riguarda le accuse della sinistra sulla stabilità della democrazia in Italia, sostenendo che il governo e la premier rappresenterebbero un pericolo. La disputa si inserisce in un contesto di tensione politica tra i due schieramenti.

Secondo la sinistra, la democrazia in Italia sarebbe in pericolo a causa della premier e del suo governo. Proprio per questo nelle prossime ore alcuni europarlamentari della sinistra organizzeranno al Parlamento europeo un evento dal titolo: “ La libertà è a rischio? Il caso Italia”. “Attenzione, la democrazia italiana è in pericolo per colpa di Giorgia Meloni. No, non sono impazzito, sono più o meno le parole utilizzate da alcuni europarlamentari italiani di sinistra per invitare tutti i colleghi all'evento surreale che si terrà domani pomeriggio al Parlamento Europeo di Bruxelles - ha spiegato Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr, in un video sui social -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - FdI, la denuncia: "Vergogna anti-italiana della sinistra al Parlamento Ue"

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