Coltelli vietati fuori casa norme anti-maranza e rimpatri | la sinistra fa ostruzione sul Dl sicurezza

La Commissione Affari Costituzionali del Senato sta affrontando un nuovo confronto sui emendamenti al decreto sicurezza, con discussioni incentrate su norme riguardanti il divieto di portare coltelli fuori casa, misure contro la maranza e procedure di rimpatrio. La discussione si svolge in un contesto di tensione tra le forze politiche di maggioranza e opposizione, che si scontrano sui contenuti del provvedimento. La votazione degli emendamenti rappresenta un passaggio importante nel percorso legislativo.

Nuovo round in Commissione Affari Costituzionali del Senato per le votazioni degli emendamenti al decreto sicurezza. Inizia oggi una corsa contro il tempo. Le opposizioni fanno ostruzione e stanno frenando l’esame dei provvedimenti che la maggioranza ha a cuore modificare. Per cui, quella iniziata martedì sarà l’inizio di una maratona che prevede anche sedute notturne da qui a giovedì. Con l’obiettivo di arrivare a conclude il lavoro sugli emendamenti. Il decreto, con le norme volute dal governo, spazia dalle misure anti-maranza, a quelle sui cortei, alla tutela degli agenti, ma anche a quelle legate ai rimpatri dei migranti. Una corsa contro il tempo, a fronte degli oltre mille emendamenti messi in campo soprattutto dalle opposizioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Coltelli vietati fuori casa, norme anti-maranza e rimpatri: la sinistra fa ostruzione sul Dl sicurezza Coltelli vietati fuori casa, arriva la modifica al Dl Sicurezza: deroghe in vista per chi usa lame per hobby o lavoro come pescatori ed escursionistiIl Governo modifica il Dl Sicurezza introducendo deroghe per l’uso di coltelli a fini lavorativi o ricreativi per la scadenza L'articolo . Decreto Sicurezza, il nodo delle armi da taglio: è polemica sui coltelli vietati fuori casaIl governo pronto a introdurre deroghe per lavoro e attività lecite, mentre il decreto sicurezza affronta una settimana decisiva in Senato Settimana... Temi più discussi: Coltelli vietati anche in montagna, il CAI sfida il Decreto Sicurezza: In vetta può salvarci la vita; Febbre Aston Villa: già 28mila biglietti per la sfida al Dall’Ara; Decreto Sicurezza 2026, ecco cosa rischiano gli escursionisti che portano con sé il classico coltellino. Coltelli vietati fuori casa, arriva la modifica al Dl Sicurezza: deroghe in vista per chi usa lame per hobby o lavoro come pescatori ed escursionistiIl Governo modifica il Dl Sicurezza introducendo deroghe per l’uso di coltelli a fini lavorativi o ricreativi per la scadenza ... orizzontescuola.it Dl sicurezza, coltelli vietati fuori casa: il governo modificherà la norma per consentire derogheLo prevede l’articolo 1 del testo, ma la definizione è troppo ampia e generica che tende a criminalizzare involontariamente anche chi utilizza lame per ... repubblica.it Coltelli pieghevoli vietati anche in montagna, il governo Meloni pronto a fare marcia indietro - facebook.com facebook Dl sicurezza, coltelli vietati fuori casa: il governo modificherà la norma per consentire deroghe x.com