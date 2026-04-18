Festival del Giornalismo Finale con Saviano Zoro e Wael Al-Dahdouh

La ventesima edizione del Festival Internazionale del Giornalismo si conclude oggi con un ricco programma, che vede protagonisti interventi di figure di rilievo del settore. La giornata si apre con sessioni in inglese nella mattinata, proseguendo nel pomeriggio e in serata con incontri in italiano. Tra i partecipanti sono previsti interventi di giornalisti e autori noti, tra cui uno scrittore e un conduttore televisivo.

Una giornata ricchissima chiude oggi la ventesima edizione del Festival Internazionale del Giornalismo con panel in inglese concentrati nella mattinata e quelli in italiano nel pomeriggio e in serata. Tra gli ospiti più attesi c’è Wael Al-Dahdouh, caporedattore di Al Jazeera a Gaza e figura simbolo del giornalismo sotto attacco, alle 11 a San Francesco al Prato mentre alle 15 alla sala dei Notari c’è Amy Wallace, giornalista e scrittrice che ha lavorato per quattro anni accanto a Virginia Giuffre, una delle sopravvissute agli abusi e al traffico sessuale legati a Jeffrey Epstein. Sul fronte italiano, alle 18 all’Auditorium San Francesco...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festival del Giornalismo. Finale con Saviano, Zoro e Wael Al-Dahdouh Notizie correlate Fuggiti dall’inferno di Gaza, ora rischiano il trasferimento in Puglia: appello per la famiglia di Wael al-DahdouhL’Ambasciata dei Diritti e la comunità scolastica di Ancona si mobilitano contro lo spostamento a Foggia dei parenti del noto giornalista di... Leggi anche: Firenze “risarcisce” Albanese e la invita al Festival europeo del giornalismo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Festival del Giornalismo. Finale con Saviano, Zoro e Wael Al-Dahdouh; Al Festival del giornalismo la trasformazione contemporanea dei media; Al via la XX edizione del Festival Internazionale del Giornalismo: dall’Italia al mondo; Svolta culturale a San Bonifacio: al via Acta Diurna con i big del giornalismo. Festival del Giornalismo. Finale con Saviano, Zoro e Wael Al-DahdouhUna giornata ricchissima chiude oggi la ventesima edizione del Festival Internazionale del Giornalismo con panel in inglese concentrati nella ... lanazione.it Festival del Giornalismo 2026, il programma di sabato 18 aprileUltima giornata di programmazione della XX edizione del Festival Internazionale del Giornalismo / International Journalism Festival 2026 - #ijf26. Sabato 18 aprile 2026, i panel in lingua inglese si c ... perugiatoday.it Al Festival del giornalismo la trasformazione contemporanea dei media x.com Gesenu al Festival del giornalismo per raccontare l'ambiente alle nuove generazioni Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook