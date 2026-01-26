Fuggiti dall’inferno di Gaza ora rischiano il trasferimento in Puglia | appello per la famiglia di Wael al-Dahdouh

Dopo aver lasciato Gaza a causa dei bombardamenti, una famiglia rischia ora di essere trasferita in Puglia. L’appello si rivolge alle autorità italiane per garantire la loro sicurezza e tutela. La vicenda evidenzia le difficoltà di chi cerca rifugio e protezione in Italia, evidenziando la complessità delle situazioni di emergenza umanitaria.

L’Ambasciata dei Diritti e la comunità scolastica di Ancona si mobilitano contro lo spostamento a Foggia dei parenti del noto giornalista di Al-Jazeera: "I bambini hanno già subito troppi traumi, restino qui" ANCONA – Hanno perso quasi tutto sotto le bombe nella Striscia di Gaza, sono sopravvissuti a una tragedia che ha fatto il giro del mondo e ad Ancona avevano finalmente ritrovato un briciolo di serenità. Eppure, per una famiglia di rifugiati palestinesi, il futuro è di nuovo un’incognita: il sistema di accoglienza nazionale ne ha disposto il trasferimento da Ancona a Foggia, scatenando la mobilitazione di associazioni e della comunità scolastica locale.🔗 Leggi su Anconatoday.it

