Fuggiti dall’inferno di Gaza ora rischiano il trasferimento in Puglia | appello per la famiglia di Wael al-Dahdouh

Da anconatoday.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver lasciato Gaza a causa dei bombardamenti, una famiglia rischia ora di essere trasferita in Puglia. L’appello si rivolge alle autorità italiane per garantire la loro sicurezza e tutela. La vicenda evidenzia le difficoltà di chi cerca rifugio e protezione in Italia, evidenziando la complessità delle situazioni di emergenza umanitaria.

L’Ambasciata dei Diritti e la comunità scolastica di Ancona si mobilitano contro lo spostamento a Foggia dei parenti del noto giornalista di Al-Jazeera: "I bambini hanno già subito troppi traumi, restino qui" ANCONA – Hanno perso quasi tutto sotto le bombe nella Striscia di Gaza, sono sopravvissuti a una tragedia che ha fatto il giro del mondo e ad Ancona avevano finalmente ritrovato un briciolo di serenità. Eppure, per una famiglia di rifugiati palestinesi, il futuro è di nuovo un’incognita: il sistema di accoglienza nazionale ne ha disposto il trasferimento da Ancona a Foggia, scatenando la mobilitazione di associazioni e della comunità scolastica locale.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su fuggiti dall

In fuga dall’inferno di Gaza con la famiglia. «I nostri figli hanno ricominciato a vivere»

Gaza, appello dell’ambasciatrice: “L’Italia riconosca la Palestina e il Papa entri nell’inferno della Striscia”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su fuggiti dall

Argomenti discussi: Enver, dall'inferno con un cellulare, manda messaggi.

Sueli morta per fuggire dall’inferno di fuoco: Solo per caso il palazzo di viale Abruzzi non collassòMilano, 4 dicembre 2025 – Nella notte tra il 4 e il 5 giugno la 48enne Sueli Leal Barbosa è morta precipitando dalla balaustra della porta finestra del suo appartamento al quarto piano, in viale ... ilgiorno.it

fuggiti dall inferno diCrans Montana, testimonianze dall'inferno. Ci calpestavamo per salvarciCRANS-MONTANA – Hanno ancora la morte negli occhi, il fumo nei polmoni, il corpo segnato da ferite e ustioni. I sopravvissuti della notte di Capodanno al Constellation di Crans-Montana raccontano lo s ... ticinolibero.ch

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.