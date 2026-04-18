Festa nel rione Sanità | Napoli ritrova il cimitero delle Fontanelle

Questa mattina nel rione Sanità di Napoli si è svolta una festa in occasione della riapertura del cimitero delle Fontanelle, dopo i lavori di consolidamento. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi residenti che hanno assistito alle operazioni di riapertura e alle celebrazioni organizzate nel rispetto delle tradizioni locali. La struttura, chiusa da alcuni mesi, è stata riaperta al pubblico con nuove misure di sicurezza.

Festa nel rione Sanità a Napoli, stamattina, per la riapertura dopo lavori di consolidamento del Cimitero delle Fontanelle, uno dei luoghi più iconici della città, avvenuta al termine della “Marcia di Comunità”, un corteo che ha visto la partecipazione di circa 500 persone organizzato proprio per celebrare la restituzione al pubblico del sito, rimasto chiuso per anni a causa di gravi problemi strutturali. All’evento erano presenti l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, il sindaco Gaetano Manfredi, l’assessore regionale alla Cultura Ninni Cutaia, la cooperativa La Paranza e i rappresentanti della comunità del Rione Sanità. Per il sindaco Manfredi, questa riapertura rappresenta “il completamento di un grande lavoro svolto con la comunità e con la Cooperativa La Paranza.🔗 Leggi su Ildenaro.it Riapre il Cimitero delle Fontanelle Notizie correlate Cimitero delle Fontanelle: Napoli riabbraccia l’antico ossario con una grande festa di comunitàCimitero delle Fontanelle: il 18 aprile riapre ufficialmente l'ossario del Rione Sanità. Sanità: riapre il Cimitero delle Fontanelle con una marcia storicaIl Rione Sanità si prepara a un momento di profonda riconnessione con la propria memoria storica: il 18 aprile le porte del Cimitero delle Fontanelle... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Napoli, riapre il Cimitero delle Fontanelle: orari e prenotazioni; A Napoli torna Desina, il Festival della Grafica e delle Culture Visive; Totò ci lasciava il 15 aprile del 1967, gli ultimi momenti di vita del principe della risata. E quel desiderio confidato all'autista...; Cosa fare a Napoli dal 13 al 18 aprile 2026: eventi, mostre e concerti da non perdere. Festa nel rione Sanità, Napoli ritrova il cimitero delle FontanelleFesta nel rione Sanità a Napoli, stamattina, per la riapertura dopo lavori di consolidamento del Cimitero delle Fontanelle, uno dei luoghi più iconici della città, avvenuta al termine della Marcia di ... ansa.it Cimitero delle Fontanelle: Napoli riabbraccia l’antico ossario con una grande festa di comunitàCimitero delle Fontanelle: il 18 aprile riapre ufficialmente l'ossario del Rione Sanità. Un progetto di rigenerazione urbana per restituire il sito a cittadini e turisti. 2anews.it La Festa della Mamma si avvicina e, come ogni anno, L’Eco di Bergamo rinnova il suo invito: raccontateci il legame con la mamma attraverso le vostre foto. Un’iniziativa pensata per celebrare l’affetto, la quotidianità e quei piccoli grandi momenti che, anche - facebook.com facebook Passata è la tempesta Odo il mercato far festa Gli smagati d'Europa È l'economia, stupido sovranista Campioni europei, veti nazionali Cina, il biotech di Big Pharma MPS, prossimamente su Netflix E molto altro x.com