Festa in piazza Maggiore a Bologna con Ageop | #lottoanchio contro il cancro Foto

Nella piazza principale di Bologna si è svolta una manifestazione organizzata dall’associazione di volontariato, dedicata alla lotta contro il cancro infantile. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, che hanno preso parte a iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi. La giornata è stata accompagnata da momenti di intrattenimento e interventi di rappresentanti dell’associazione, per sostenere la causa e diffondere consapevolezza.

Bologna, 18 aprile 2026 – Piazza Maggiore, il cuore di Bologna dove la città si incontra e prende vita. La piazza centrale, protagonista di tanti eventi, ha ospitato la festa di Ageop, siglata dallo slogan #lottoanchio. Ormai è una tradizione: una giornata dedicata all’annuale campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi. L’edizione di quest’anno è particolarmente speciale, perché ha un obiettivo concreto: contribuire alla realizzazione di una nuova grande casa di accoglienza gratuita, vicinissima al Policlinico Sant’Orsola e dare a tutti i bambini e agli adolescenti che si ammalano di cancro la possibilità di accedere alle migliori cure possibili.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa in piazza Maggiore a Bologna con Ageop: #lottoanchio contro il cancro / Foto Notizie correlate Leggi anche: San Valentino sul Lago Maggiore con la festa in piazza di Arona Anche al Maggiore un evento speciale per la Giornata mondiale contro il cancro infantileDa Firenze arriverà Carlotta Filardi, autrice del libro per bambini “La Principessa Fuzzia”, che incontrerà i bambini ricoverati Una giornata... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Polizia di Stato in festa. La cerimonia in piazza; Primo maggio Bologna: una grande festa in piazza!; XXII edizione della Festa internazionale della Storia-. il programma 2026; Dino e Nildo, la storia continua!. Festa in piazza Maggiore per 9mila . Botti: feriti un uomo e un ragazzinoUn ragazzino di 15 anni rischia di perdere una mano. Un quarantacinquenne ha una grave lesione all’occhio e ferite alle mani. I botti di Capodanno, benché vietati, continuano a mietere vittime e anche ... ilrestodelcarlino.it Capodanno in piazza Maggiore. Stop a petardi, vetro e lattine. I divieti per una festa sicuraControlli agli ingressi, divieti di scoppio di fuochi pirotecnici e stop a bevande in vetro o in lattina. Domani sera piazza Maggiore ospiterà il grande evento della notte di Capodanno, a suon di ... ilrestodelcarlino.it Traguardo dei 60 anni per l’avvocato Francesco Calvelli. In un clima di festa e convivialità, il noto legale festeggia questo importante compleanno in un sabato che profuma già di estate. Auguri sinceri dalla redazione di Cosenza Post. - facebook.com facebook Tris dell' #Inter contro il Cagliari: festa dei nerazzurri in studio, sempre più vicini ormai allo Scudetto! La sintesi della gara vissuta a QSVS é ora disponibile sul nostro sito e sul nostro canale YouTube #tv #InterCagliari #SerieA x.com