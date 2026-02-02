Leonardo 17mila assunzioni nei prossimi tre anni | Ma sulle Stem l’Europa rischia di perdere il treno e retrocedere
A Roma, il governo annuncia 17mila assunzioni nei prossimi tre anni, puntando sui settori STEM. Tuttavia, il rischio di perdere terreno rispetto agli altri paesi europei è concreto. La Cina produce 4,5 milioni di laureati in queste discipline, gli Stati Uniti circa 800mila, mentre l’Europa si ferma a 300mila. La mancanza di giovani specializzati potrebbe rallentare lo sviluppo industriale e sociale del continente. Con la crisi geopolitica, non si può fare affidamento sui laureati cinesi. La sfida è trovare soluzioni rapide e concrete
Roma – “La Cina produce 4,5 milioni di laureati Stem, gli Stati Uniti 800mila, l'Europa 300mila. I laureati Stem saranno il futuro dello sviluppo industriale e sociale dei Paesi, noi siamo in carenza e per la situazione geopolitica non possiamo prenderli dalla Cina. Così è un campionato perso. Gli altri Paesi stanno andando troppo veloce, rischiamo di perdere il treno e di retrocedere”. È l’allarme lanciato dall’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani parlando lunedì 2 febbraio al PratiBus District di Roma, a una platea di studenti delle scuole superiori. Al cento dell’incontro – organizzato da Leonardo e Fondazione Leonardo Ets nell'ambito della settimana nazionale delle discipline Stem promossa dal Mur – il ruolo delle discipline scientifiche e tecnologiche nel mondo della Difesa e della Sicurezza, con particolare attenzione alle sfide contemporanee e alle opportunità per le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondimenti su Leonardo Assunzioni
Riciclo della plastica in crisi: l’Europa rischia di perdere dieci anni di progresso ambientale
Volley: Milano ospiterà la final four di Champions League nei prossimi tre anni
Ultime notizie su Leonardo Assunzioni
Leonardo, 17mila assunzioni nei prossimi tre anni: Ma sulle Stem l’Europa rischia di perdere il treno e retrocedereL’ad Roberto Cingolani: Solo 300mila laureati in materie scientifiche, contro gli 800mila degli Usa e i 4,5 milioni della Cina. Il gruppo Leonardo è passato da 43mila a circa 63mila dipendenti: Bis ... quotidiano.net
Leonardo, nei prossimi tre anni 17mila assunzioni ma l'Europa è carenteLeonardo negli ultimi tre anni ha assunto quasi 20mila persone, oggi siamo 63mila e nei prossimi tre anni ne verranno assunte probabilmente ... msn.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.