A Roma, il governo annuncia 17mila assunzioni nei prossimi tre anni, puntando sui settori STEM. Tuttavia, il rischio di perdere terreno rispetto agli altri paesi europei è concreto. La Cina produce 4,5 milioni di laureati in queste discipline, gli Stati Uniti circa 800mila, mentre l’Europa si ferma a 300mila. La mancanza di giovani specializzati potrebbe rallentare lo sviluppo industriale e sociale del continente. Con la crisi geopolitica, non si può fare affidamento sui laureati cinesi. La sfida è trovare soluzioni rapide e concrete

Roma – “La Cina produce 4,5 milioni di laureati Stem, gli Stati Uniti 800mila, l'Europa 300mila. I laureati Stem saranno il futuro dello sviluppo industriale e sociale dei Paesi, noi siamo in carenza e per la situazione geopolitica non possiamo prenderli dalla Cina. Così è un campionato perso. Gli altri Paesi stanno andando troppo veloce, rischiamo di perdere il treno e di retrocedere”. È l’allarme lanciato dall’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani parlando lunedì 2 febbraio al PratiBus District di Roma, a una platea di studenti delle scuole superiori. Al cento dell’incontro – organizzato da Leonardo e Fondazione Leonardo Ets nell'ambito della settimana nazionale delle discipline Stem promossa dal Mur – il ruolo delle discipline scientifiche e tecnologiche nel mondo della Difesa e della Sicurezza, con particolare attenzione alle sfide contemporanee e alle opportunità per le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Leonardo, 17mila assunzioni nei prossimi tre anni: “Ma sulle Stem l’Europa rischia di perdere il treno e retrocedere”

