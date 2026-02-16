Spalletti | Kalulu ha avuto due torti e si e preso pure del fesso da Chivu Da lui non me l'aspettavo
Luciano Spalletti risponde subito alle parole di Chivu nell'immediato post partita di Inter-Juventus. Il tecnico dei bianconeri ha sfruttato la conferenza stampa della sfida col Galatasaray in Champions e ha spiegato: "Kalulu si è preso del fesso da Chivu, dall'allenatore dell'Inter non me l'aspettavo".🔗 Leggi su Fanpage.it
Spalletti: "Kalulu ha subìto due torti. Se poi deve anche prendersi del bischero da Chivu..."
