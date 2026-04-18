Un commento sulla situazione attuale dei giocatori in una squadra di calcio italiana ha suscitato alcune discussioni. Un esperto ha affermato di avere pochi dubbi sulle prestazioni di un allenatore, mentre ha espresso incertezze riguardo a un attaccante. La questione riguarda il fatto che il giocatore appartiene alla Juventus, ma non è chiaro se possa essere considerato un titolare fisso. La dichiarazione è stata rilasciata di recente e sta attirando l’attenzione degli appassionati.

Ferrara: «Pochi dubbi su Spalletti, Vlahovic invece. È da Juve ma non so se titolare». Le dichiarazioni dell’ex difensore bianconero. Ciro Ferrara sarà uno dei talent del Mondiale 2026 raccontato da DAZN. Su La Gazzetta dello Sport oggi ha proposto queste riflessioni sul calcio italiano e sulla Juventus. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata GIUSTO RINNOVARE SPALLETTI – « Sì. Su Dazn avevo detto che la permanenza di Spalletti doveva essere svincolata dai risultati perché stava lavorando bene e il ds Ottolini aveva confermato che il futuro sarebbe stato con lui. Per quello che Luciano ha fatto, direi che ci sono pochi dubbi: la squadra ha forse lasciato per strada qualche punto, per esempio contro il Cagliari, ma a livello di occasioni da rete ha sempre creato tantissimo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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