Ferrara a 360° | Juve giusto rinnovare Spalletti ma Vlahovic…La verità sul futuro di Conte Ecco chi vedrei bene in FIGC

Ferrara, ex difensore e attuale opinionista, ha commentato la situazione in Serie A affrontando temi legati alla Juventus e alle scelte di rinnovo tecnico. Ha parlato della possibile conferma di Spalletti sulla panchina bianconera e ha espresso considerazioni su Vlahovic. Inoltre, ha fornito aggiornamenti sul futuro di Conte e ha indicato alcuni nomi che potrebbero essere scelti per la FIGC.

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