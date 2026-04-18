Ferrara più connessa con la nuova galleria

A Ferrara sono stati portati a termine i lavori principali per l’interramento della linea ferroviaria che attraversa la città. Sono stati effettuati i collaudi statici della nuova galleria e sono stati installati i binari sulla linea Rimini-Ferrara e sulla Ferrara-Codigoro. Le operazioni di completamento rappresentano un passo importante per migliorare la connessione ferroviaria nel territorio.

Completate le principali opere di interramento della linea ferroviaria che attraversa Ferrara, con i collaudi statici della nuova galleria e l’installazione dei binari sia sulla direttrice Rimini-Ferrara, sia sulla Ferrara-Codigoro. Con un investimento di 66,8 milioni di euro è stata ultimata la nuova galleria ferroviaria di 850 metri (nella foto) e due nuove fermate urbane (Via del Bove e Piazzale Camicie Rosse). In autunno, il traffico ferroviario sarà trasferito nel tunnel, permettendo l’eliminazione dei passaggi a livello di via Bologna e via Boldrini, ricucendo così una storica frattura nel tessuto cittadino. La seconda fase dei lavori riguarderà il completamento della bretella ferroviaria merci.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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