Uber e itTaxi | Sicilia più connessa rinnovata per 5 anni la partnership per mobilità in 20 comuni

Uber e itTaxi rinnovano la loro collaborazione in Sicilia per altri cinque anni. La partnership riguarda venti comuni dell’isola, da Enna a Valguarnera, e punta a migliorare la mobilità locale. Le due aziende continuano a lavorare insieme per offrire servizi di trasporto più efficienti e più diffusi nella regione.

Uber-itTaxi: Rinnovata la Partnership per Potenziare la Mobilità in Sicilia. La collaborazione tra Uber e itTaxi è stata estesa per altri cinque anni, consolidando un’offerta di trasporto che interessa venti comuni siciliani, da Enna a Valguarnera. L’accordo, rinnovato oggi, 12 febbraio 2026, mira a migliorare l’accessibilità e l’efficienza dei servizi di mobilità in un territorio ampio e variegato, integrando piattaforme tecnologiche e competenze locali. Un Modello di Collaborazione Affronta le Sfide della Mobilità Siciliana. La partnership tra Uber e itTaxi rappresenta un esempio di come la sinergia tra aziende innovative e realtà territoriali consolidate possa generare benefici concreti per la mobilità in Sicilia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Uber itTaxi

Uber e itTaxi confermano il rinnovo della loro collaborazione a Pescara.

Uber e itTaxi continueranno a collaborare per altri cinque anni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Uber itTaxi

Argomenti discussi: Uber e itTaxi rinnovano la partnership per i servizi di mobilità urbana; Uber e itTaxi rinnovano la collaborazione per i servizi di mobilità attivi anche a Pescara; Uber, intesa rinnovata con itTaxi in 50 città (anche Napoli). Chiamate tramite l'app: +40% in un anno.

Uber-itTaxi, rinnovata la partnership per altri cinque anniROMA (ITALPRESS) - itTaxi ha rinnovato per altri cinque anni l’intesa con Uber. Non si tratta più di una sperimentazione ma di un modello ... notizie.tiscali.it

Uber e itTaxi rinnovano la partnership per i servizi di mobilità urbana in Italia(FERPRESS) – Milano, 10 FEB – Uber e itTaxi, il più grande network di tassisti in Italia, annunciano oggi il rinnovo della loro partnership strategica per ulteriori cinque anni, consolidando la collab ... ferpress.it

Uber e itTaxi rinnovano la partnership: Taxi e NCC possono quindi convivere sicurauto.it/news/attualita… #AttualitàeCuriosità #News #Taxi #Trasporto x.com

Uber consolida la propria strategia europea puntando su integrazione e innovazione, prolungando per altri cinque anni la partnership con itTaxi. https://www.economymagazine.it/uber-consolida-lintesa-con-i-taxi-e-accelera-sullinnovazione/ #uber #taxi #inno - facebook.com facebook