Uber e itTaxi | Sicilia più connessa rinnovata per 5 anni la partnership per mobilità in 20 comuni

Da ameve.eu 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uber e itTaxi rinnovano la loro collaborazione in Sicilia per altri cinque anni. La partnership riguarda venti comuni dell’isola, da Enna a Valguarnera, e punta a migliorare la mobilità locale. Le due aziende continuano a lavorare insieme per offrire servizi di trasporto più efficienti e più diffusi nella regione.

Uber-itTaxi: Rinnovata la Partnership per Potenziare la Mobilità in Sicilia. La collaborazione tra Uber e itTaxi è stata estesa per altri cinque anni, consolidando un’offerta di trasporto che interessa venti comuni siciliani, da Enna a Valguarnera. L’accordo, rinnovato oggi, 12 febbraio 2026, mira a migliorare l’accessibilità e l’efficienza dei servizi di mobilità in un territorio ampio e variegato, integrando piattaforme tecnologiche e competenze locali. Un Modello di Collaborazione Affronta le Sfide della Mobilità Siciliana. La partnership tra Uber e itTaxi rappresenta un esempio di come la sinergia tra aziende innovative e realtà territoriali consolidate possa generare benefici concreti per la mobilità in Sicilia.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Uber itTaxi

