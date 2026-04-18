Ferrara bilancio blindato | ok ai conti e 3,6 milioni di utile

Il bilancio di rendiconto del Comune di Ferrara per l’anno 2025 è stato approvato dai revisori dei conti, che non hanno riscontrato criticità o irregolarità rispetto alle verifiche precedenti. Il documento evidenzia un utile di 3,6 milioni di euro e conferma la stabilità della gestione finanziaria dell’ente, senza segnalare problematiche di natura contabile o patrimoniale.

Il bilancio di rendiconto del Comune di Ferrara relativo all’esercizio finanziario 2025 ha ricevuto il via libera dai revisori dei conti, i quali non hanno riscontrato criticità contabili o finanziarie né mancanze rispetto alle segnalazioni precedenti. La verifica amministrativa conferma la piena corrispondenza tra le scritture del bilancio e l’effettiva gestione della città, aprendo la strada alla discussione in sede di Consiglio comunale. L’esito positivo dell’audit ha permesso a Fornasini, assessore al Bilancio, di difendere con fermezza le strategie adottate dall’amministrazione. Secondo quanto dichiarato dal vertice dell’assessorato, la...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferrara, bilancio blindato: ok ai conti e 3,6 milioni di utile Notizie correlate Leggi anche: Liverpool, bilancio in volo: nel 2025 superati gli 800 milioni di ricavi e utile vicino ai 10 milioni Amg Gas, positivo il bilancio 2025: ricavi per 92 milioni, utile netto di oltre 5 milioniL’assemblea di Amg Gas ha approvato il bilancio 2025 che si è chiuso con ricavi a 92 milioni di euro, Ebitda (indicatore finanziario che misura la...