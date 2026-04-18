In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Ferrara ha commentato la possibilità che l’Inter possa conquistare lo scudetto, affermando che sì, ci crede, anche se non era così scontato. Oltre a parlare del campionato italiano, l’ex calciatore ha approfondito anche alcuni aspetti legati alla squadra nerazzurra, menzionando in particolare l’Inter di Chivu. La conversazione ha toccato vari temi legati al calcio nazionale e alle prospettive future delle squadre.

di Stefano Cori Ferrara intervistato da La Gazzetta dello Sport oltre ad aver toccato in generale il discorso calcio italiano ha parlato anche dell’Inter di Chivu. Ciro Ferrara sarà uno dei talent del Mondiale 2026 raccontato da DAZN. Su La Gazzetta dello Sport oggi ha proposto queste riflessioni sul calcio italiano ed ha parlato anche della volata Scudetto dell’Inter: LO SCUDETTO È DELL’INTER «Sì, direi di sì. Da qualche settimana, aggiungo. Chivu è stato bravo perché, anche se ha una squadra molto profonda, ha gestito bene il gruppo. Non era così scontato che un allenatore alla prima esperienza, pur bene inserito nell’ambiente, ci riuscisse.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ferrara a La Gazzetta: «Scudetto dell’Inter? Sì, direi di sì. Non era così scontato»

L’Inter rischia veramente di perdere lo scudetto

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