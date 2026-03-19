Tommaso Turci, commentatore di DAZN, ha dichiarato in un’intervista esclusiva alla nostra redazione che la corsa allo scudetto non è ancora conclusa. Ha affermato che nulla può essere dato per scontato, sottolineando l’importanza di attendere la reazione dell’Inter prima di trarre conclusioni sulla lotta per il titolo.

Nella giornata di oggi, sul nostro sito è uscita l'intervista in esclusiva a Tommaso Turci, giornalista e inviato di 'DAZN' con l'obiettivo di chiarire il discusso caso Leao e quello che è successo tra lui e Pulisic durante Lazio-Milan. Non solo, con Turci abbiamo parlato anche dei principali argomenti d'attualità del mondo rossonero. Tra questi, anche la lotta Scudetto. Nonostante gli 8 punti di distanza dall'Inter, per il bordocampista il discorso per la vittoria del titolo non è ancora chiuso del tutto. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. "Questo campionato ci sta facendo vedere che non si può dare nulla per scontato e che i punti di vantaggio si possono dimezzare in un paio di partite. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Turci: “Scudetto? Non si può dare nulla per scontato. Aspetterei di capire la reazione dell’Inter”

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