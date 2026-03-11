Moratti sprona l’Inter | Adesso bisogna correre lo scudetto non è scontato perchè…

L’ex presidente dell’Inter ha invitato la squadra a riprendere rapidamente il ritmo, sottolineando che lo scudetto non è ancora assicurato. Ha esortato i nerazzurri a concentrarsi e a non sottovalutare le sfide imminenti, evidenziando la necessità di mantenere alta la concentrazione. La sua analisi si concentra sull’importanza di continuare a correre senza concedersi pause in vista delle prossime partite.

Inter News 24 Moratti, storico ex presidente dell'Inter, ha analizzato la corsa scudetto esortando i nerazzurri di Chivu a riprendere la marcia. Sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, l'ex presidente Massimo Moratti ha commentato il momento dell' Inter dopo la sconfitta nel derby, esortando la squadra di Cristian Chivu a riprendere immediatamente la marcia per difendere i 67 punti in classifica. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Nonostante il vantaggio di 7 lunghezze sul Milan, lo storico patron ritiene necessario un cambio di passo per evitare che la "psicosi" da stracittadina influenzi il finale di stagione della proprietà Oaktree. PAROLE – « La squadra di Chivu ha perso contro il Milan, ha buon margine per fare bene e portare a casa questo scudetto, ma devo dire che bisogna iniziare a correre.