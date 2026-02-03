Vlahovic può rinnovare con la Juventus? Quella confidenza a Spalletti e uno scenario che potrebbe aprirsi per il futuro Cosa sta succedendo

Dopo settimane di voci e speculazioni, Dusan Vlahovic sembra aver aperto alla possibilità di rinnovare con la Juventus. Il serbo ha confidato a Spalletti di sentirsi bene e di voler continuare a vestire la maglia bianconera. La società ora pensa a come muoversi per trovare un accordo e tenere il suo attaccante ancora a lungo. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per capire se l’intesa si farà.

Vlahovic può prolungare con la Juve? Il serbo ha aperto alla possibilità di rinnovare con i bianconeri grazie al bellissimo rapporto con Spalletti. Il futuro dell'attacco bianconero potrebbe conoscere una svolta clamorosa proprio nel momento in cui la separazione sembrava l'unico scenario possibile. Al centro di questo intrigo c'è il numero 9 serbo, il cui destino è diventato il tema caldo della Continassa. Sebbene Vlahovic sia entrato nel suo ultimo anno di contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2026, la sensazione di un addio imminente sta lasciando spazio a una nuova, inaspettata speranza di permanenza.

