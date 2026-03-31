Legrottaglie non ha dubbi | Spalletti è il condottiero giusto per riportare in alto la Juve Ecco chi prenderei sul mercato
Nicola Legrottaglie ha commentato la situazione della Juventus, esprimendo fiducia in Spalletti come allenatore adatto per guidare la squadra. Ha anche menzionato possibili acquisti di mercato senza specificare nomi o dettagli. La discussione riguarda l’attuale fase del club e le strategie future, con un focus sulla scelta dell’allenatore e sugli interventi in rosa.
Nicola Legrottaglie ha parlato di Juventus e del futuro bianconero, facendo riferimento anche al mercato e a Spalletti. Le sue dichiarazioni. Nicola Legrottaglie ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Di seguito le sue parole. MERCATO JUVENTUS LIVE FUTURO – «La Juve deve programmare tre acquisti importanti per tornare competitiva ai massimi livelli e puntare l’anno prossimo a vincere lo scudetto». RINNOVO SPALLETTI – «Assolutamente sì. Spalletti è il condottiero giusto per riportare in alto la Juventus. Mi piacciono le idee e la passione che sta trasmettendo Luciano a tutto l’ambiente bianconero. Con lui la squadra è tornata sul binario giusto e dà la sensazione di essere sulla strada adatta per arrivare lontano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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