Nicola Legrottaglie ha commentato la situazione della Juventus, esprimendo fiducia in Spalletti come allenatore adatto per guidare la squadra. Ha anche menzionato possibili acquisti di mercato senza specificare nomi o dettagli. La discussione riguarda l’attuale fase del club e le strategie future, con un focus sulla scelta dell’allenatore e sugli interventi in rosa.

Nicola Legrottaglie ha parlato di Juventus e del futuro bianconero, facendo riferimento anche al mercato e a Spalletti. Le sue dichiarazioni. Nicola Legrottaglie ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Di seguito le sue parole. MERCATO JUVENTUS LIVE FUTURO – «La Juve deve programmare tre acquisti importanti per tornare competitiva ai massimi livelli e puntare l’anno prossimo a vincere lo scudetto». RINNOVO SPALLETTI – «Assolutamente sì. Spalletti è il condottiero giusto per riportare in alto la Juventus. Mi piacciono le idee e la passione che sta trasmettendo Luciano a tutto l’ambiente bianconero. Con lui la squadra è tornata sul binario giusto e dà la sensazione di essere sulla strada adatta per arrivare lontano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Legrottaglie non ha dubbi: «Spalletti è il condottiero giusto per riportare in alto la Juve. Ecco chi prenderei sul mercato»

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