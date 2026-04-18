Femminicidio-suicidio sul corpo di lei segni di strangolamento

Sul corpo di una donna di 54 anni, deceduta dopo essere caduta dal balcone di casa, sono stati trovati segni compatibili con un tentativo di strangolamento. La vicenda si è verificata mercoledì scorso e al momento le autorità stanno indagando sulle cause della morte, evitando di trarre conclusioni definitive. La scena del delitto è stata sottoposta a rilievi da parte degli investigatori, che proseguono con le verifiche sul caso.

Ci sarebbero segni di un tentato strangolamento sul corpo di Patrizia Lamanuzzi, la donna di 54 anni morta mercoledì scorso dopo essere precipitata nel vuoto dal balcone di casa. A spingerla sarebbe stato il marito, Luigi Gentile, di sette anni più grande, che si è poi tolto la vita nello stesso modo. È uno dei dettagli emerso dagli esami autoptici disposti dalla Procura di Trani nell'ambito dell'inchiesta che punta a fare chiarezza sul femminicidio seguito da un suicidio a Bisceglie lo scorso 15 aprile. Dagli accertamenti, eseguiti nei laboratori dell'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari, emergerebbe che sul cadavere della donna, oltre ai politraumi provocati dall'essere precipitata dal quinto piano della palazzina in cui abitava, ci sarebbero segni sul collo.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Femminicidio-suicidio, sul corpo di lei segni di strangolamento Notizie correlate Nizza Monferrato, 17enne trovata morta in un corso d'acqua: sul corpo segni di strangolamento e trauma cranicoUna ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata senza vita in un corso d'acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Zoe Trinchero, fermato un 20enne per l’omicidio della 17enne trovata in un canale a Nizza Monferrato. «Sul corpo segni di strangolamento»Alex Manna, 20 anni, è stato fermato dai carabinieri per l’omicidio di Zoe Trinchero. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lancia la moglie dal quinto piano e poi si butta nel vuoto: morti sul colpo. Una vicina: Lei ha urlato, poi l’ho vista cadere; Coppia belga dispersa in Molise: morto l'uomo; L’agguato all'alba e le urla sentite dai vicini: così Luigi Gentile ha ucciso Patrizia Lamanuzzi prima di suicidarsi; Femminicidio-suicidio a Bisceglie: lancia la moglie dalla finestra e si butta anche lui, morti sul colpo. Femminicidio-suicidio, sul corpo di lei segni di strangolamentoCi sarebbero segni di un tentato strangolamento sul corpo di Patrizia Lamanuzzi, la donna di 54 anni morta mercoledì scorso dopo essere precipitata nel vuoto dal balcone di casa. quotidianodipuglia.it Bisceglie, lancia moglie da balcone e si suicida, segni di strangolarmento su di leiLeggi su Sky TG24 l'articolo Bisceglie, lancia moglie da balcone e si suicida, segni di strangolarmento su di lei ... tg24.sky.it L'agghiacciante versione di Bonfiglio sul femminicidio di marzo. "Sono tornato a casa e mi sono messo a dormire". facebook L' ha buttata giù dal balcone. La moglie. #Femminicidio x.com