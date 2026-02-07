Nizza Monferrato 17enne trovata morta in un corso d' acqua | sul corpo segni di strangolamento e trauma cranico

Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita in un corso d'acqua a Nizza Monferrato. La giovane aveva trascorso la serata tra alcuni locali della città e, poi, si era allontanata. Sul suo corpo ci sono segni di strangolamento e un trauma cranico. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo.

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata senza vita in un corso d'acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Secondo le prime notizie presenterebbe i segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. Il volto presenterebbe infatti ecchimosi e segni di percosse, con lesioni compatibili con un trauma cranico ed evidenze di strangolamento. La procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per omicidio. La giovane aveva passato la serata in alcuni locali della città, poi si sarebbe allontanata. Il corso d'acqua è il rio Nizza. A ritrovarla, in un punto a poca distanza da un distributore di benzina, sono stati gli amici percorrendo la strada che da Nizza conduce all'abitato di Incisa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Zoe Trinchero abitava a Nizza Monferrato, nell’Alessandrino. Diverse persone sono andate sotto casa di un giovane immigrato che vive nella cittadina piemontese, non indagato, ritenendolo il responsabile facebook