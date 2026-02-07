Zoe Trinchero fermato un 20enne per l’omicidio della 17enne trovata in un canale a Nizza Monferrato Sul corpo segni di strangolamento

È stato un giovane di 20 anni a confessare di aver ucciso Zoe Trinchero, trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato. Dopo un lungo interrogatorio, davanti al pubblico ministero, il ragazzo ha ammesso le sue responsabilità. La scena del delitto aveva già insospettito gli investigatori, che ora cercano di chiarire i motivi di questa tragica vicenda.

Un ragazzo di 20 anni è stato fermato dai carabinieri per l’omicidio di Zoe Trinchero. Il giovane è stato ascoltato a lungo dagli investigatori e, davanti a un pubblico ministero della procura di Alessandria, che coordina le indagini per competenza territoriale, ha confessato. Ora è stato portato in carcere. La 17enne è stata trovata senza vita in un corso d’acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. A ritrovare il corpo, in un punto a poca distanza da un distributore di benzina, sono stati gli amici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le ultime ore di Zoe Trinchero. Secondo le prime informazioni il corpo di Trinchero presenterebbe segni di un trauma cranico e di uno strangolamento.🔗 Leggi su Open.online

La giovane Zoe Trinchero è stata trovata morta in un fiume a Nizza Monferrato, poco dopo aver trascorso la serata con gli amici.

Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita in un corso d'acqua a Nizza Monferrato.

Argomenti discussi: Asti, la 17enne Zoe Trinchero trovata morta in un corso d'acqua a Nizza Monferrato: sul corpo segni di violenza; Ragazza uccisa nell'astigiano, fermato un ventenne

