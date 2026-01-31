Pop art italiana al teatro Verdi Il gran finale

Monte San Savino si appresta a chiudere con un grande evento la mostra dedicata alla Pop Art italiana. Al teatro Verdi, il pubblico potrà vedere il gran finale di una esposizione che ha riunito i lavori di Angeli, Festa e Schifano, i tre grandi protagonisti della scena pop nazionale. La mostra, curata da Giuseppe Simone Modeo, ha attirato molti visitatori e si conclude con un evento che promette di lasciare il segno.

Monte San Savino si prepara a salutare " La Pop Art italiana: il futuro e la memoria ", il progetto espositivo curato da Giuseppe Simone Modeo alla GAS – Galleria Andrea Sansovino, che ha riunito tre protagonisti della Pop all’italiana: Franco Angeli, Tano Festa e Mario Schifano. La mostra ha indagato il rapporto tra immagini e memoria, tra riferimenti alla tradizione e linguaggi contemporanei, offrendo uno sguardo sul dialogo tra passato e presente nell’arte italiana del Novecento. Il finissage, in programma oggi alle 18 al Teatro Verdi, sarà un vero e proprio incontro tra parole e musica, con le opere proiettate in loop sullo sfondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

