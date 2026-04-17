Taranto al Teatro Orfeo il gran finale del Musica Mundi Contest

Da tarantinitime.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 aprile alle 10.30 si svolgerà al foyer del Teatro Orfeo di Taranto la fase finale del “Musica Mundi Contest”. L’evento vedrà la partecipazione di diversi artisti e si concluderà con una premiazione. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento si inserisce nel calendario delle attività musicali previste per questa stagione. La manifestazione si svolge in un teatro storico della città.

Tarantini Time Quotidiano Si terrà domenica 19 aprile alle ore 10.30, presso il foyer del Teatro Orfeo di Taranto, il secondo e ultimo appuntamento del “Musica Mundi Contest”, organizzato dall’Associazione Musicale Art Jonica APS con la direzione artistica del M° Massimiliano Monopoli e il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia. L’evento vedrà protagonisti giovani musicisti provenienti da diverse realtà formative del territorio, in un momento conclusivo che punta a valorizzare talento, formazione e collaborazione tra istituzioni musicali. Sul palco si esibiranno gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Volta”, la Kinder Grand Orchestra di Chitarre dell’Accademia F.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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