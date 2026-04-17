Taranto al Teatro Orfeo il gran finale del Musica Mundi Contest

Domenica 19 aprile alle 10.30 si svolgerà al foyer del Teatro Orfeo di Taranto la fase finale del “Musica Mundi Contest”. L’evento vedrà la partecipazione di diversi artisti e si concluderà con una premiazione. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento si inserisce nel calendario delle attività musicali previste per questa stagione. La manifestazione si svolge in un teatro storico della città.

Tarantini Time Quotidiano Si terrà domenica 19 aprile alle ore 10.30, presso il foyer del Teatro Orfeo di Taranto, il secondo e ultimo appuntamento del “Musica Mundi Contest”, organizzato dall’Associazione Musicale Art Jonica APS con la direzione artistica del M° Massimiliano Monopoli e il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia. L’evento vedrà protagonisti giovani musicisti provenienti da diverse realtà formative del territorio, in un momento conclusivo che punta a valorizzare talento, formazione e collaborazione tra istituzioni musicali. Sul palco si esibiranno gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Volta”, la Kinder Grand Orchestra di Chitarre dell’Accademia F.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, al Teatro Orfeo il gran finale del “Musica Mundi Contest” Notizie correlate Pelù e Casarano insieme a Taranto, al Teatro Orfeo l’unica data italianaTarantini Time QuotidianoUna serata che si preannuncia unica al Teatro Orfeo di Taranto, dove domenica 29 marzo alle ore 21 andrà in scena l’incontro... Da Milano-Cortina al teatro Orfeo, Gloria Campaner porta Taranto sul palcoscenico internazionale“Experience”, è l’intensa composizione di Ludovico Einaudi eseguita mentre si compie lo spegnimento dei bracieri delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Taranto, La Sera dei Miracoli al Teatro Orfeo: musica e beneficenza per l’Oncoematologia Pediatrica; Giuseppe Cruciani sbarca a Taranto: il 25 aprile al Teatro Orfeo il monologo Via Crux contro il perbenismo; Taranto, 13 aprile: al Teatro Orfeo arriva la grande flautista Jasmine Choi; Peppe Barra in scena al Teatro Orfeo. Taranto, concerto 'Tchaikovsky in symphony' al Teatro Orfeo con l'Orchestra ICO della Magna GreciaStagione eventi musicali. Domenica 19 aprile alle 19,30, Teatro Orfeo di Taranto Tchaikovsky in symphony. Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Vlad Vizireanu, al pianoforte Liubov Gromogla ... giornaledipuglia.com Al Teatro Orfeo la XV edizione del Premio Internazionale Taranto è. Cuore d’Oro della SolidarietàUn invito alla partecipazione arriva anche da Gabriella Bruno: Vogliamo dare valore alle Forze dell’Ordine in un momento storico delicato. Con un ticket simbolico di 10 euro, tutti potranno ... giornaledipuglia.com IL RITORNO DI CRUCIANI SENZA CENSURE. ALL'ORFEO DI TARANTO Sabato 25 aprile alle ore 21 il Teatro Orfeo accoglie “Via Crux – Odio Cruciani”, il nuovo, attesissimo one-man-show di Giuseppe Cruciani. Un ritorno con una versione inedita dello spet facebook