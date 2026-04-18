FederlegnoArredo sfida ai mercati | la Lombardia trascina l’Italia

Alla vigilia del Salone del Mobile, in programma dal 21 al 26 aprile a Rho Fiera, si registra un focus sulla situazione del settore del legno e dell'arredo in Italia. La Lombardia si conferma regione trainante per il mercato, contribuendo in modo significativo alle esportazioni nazionali. FederlegnoArredo ha annunciato una sfida ai mercati internazionali, evidenziando i dati relativi alle performance del settore e le strategie di sviluppo adottate in vista dell’evento.

Milano, 18 aprile 2026 – Alla vigilia del Salone del Mobile (21-26 aprile a Rho Fiera), che rafforza il suo percorso di internazionalizzazione anche attraverso la collaborazione con Art Basel e la presenza a Hong Kong, il settore del legno-arredo arriva all’appuntamento con segnali contrastant i tra apertura globale e frenata dell’export. In questo scenario, secondo il Centro Studi di FederlegnoArredo su dati Istat, la Lombardia si conferma prima regione italiana per fatturato ed export. Nel 2025 la filiera lombarda ha generato valore per poco più di 10,6 miliardi di euro, divisi tra i 3,8 del legno e i 6,9 dell’arredo, con un saldo commerciale positivo per 2,4 miliardi di euro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - FederlegnoArredo, sfida ai mercati: la Lombardia trascina l’Italia Notizie correlate Leggi anche: L’offensiva di Cardinale: il Milan al centro del progetto e la sfida ai mercati USA Leggi anche: Vitivinicoltura, il modello Toscana regge la sfida dei mercati: biologico e Dop ai vertici nazionali Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: FederlegnoArredo: servono politiche industriali a sostegno dell’export Made in Italy. FederlegnoArredo, nel 2025 fatturato filiera a 52,2 mld (+1,4%)Milano, 08 apr. - (Adnkronos) - La filiera Legno-Arredo chiude il 2025 con un fatturato alla produzione che supera i 52,2 miliardi di euro, ... notizie.tiscali.it FederlegnoArredo: servono politiche industriali a sostegno dell’export Made in ItalyIl presidente Claudio Feltrin: La geografia dei mercati cambia, occorre diversificare e consolidare i risultati dopo il ritorno alla crescita del 2025. Il Salone del Mobile è un appuntamento strategi ... ilgiornale.it