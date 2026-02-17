Gerry Cardinale ha visitato l’Italia per rafforzare il suo progetto sul Milan, portando con sé nuove strategie di investimento e incontri con le autorità locali. Durante questa visita, il fondatore di RedBird ha annunciato piani concreti per espandere la presenza del club nei mercati statunitensi, puntando a nuovi accordi commerciali. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, che vedono in questa mossa un passo deciso verso la crescita internazionale del team.

La presenza di Gerry Cardinale in Italia non è mai banale, ma l’ultima missione del fondatore di RedBird ha assunto i contorni di un vero e proprio manifesto programmatico. A meno di un mese dall’ultima visita, il manager americano è tornato a calpestare l’erba di Milanello per ribadire la centralità del club rossonero nei suoi asset strategici. Il colloquio con Max Allegri e la squadra, avvenuto domenica, è servito a compattare l’ambiente in vista di un finale di stagione che vede il Diavolo ancora aggrappato al sogno scudetto. Ma il raggio d’azione di Cardinale si è esteso ben oltre i cancelli di Carnago, toccando i vertici della governance del calcio italiano. 🔗 Leggi su Milanzone.it

L'offensiva di Cardinale: il Milan al centro del progetto e la sfida ai mercati USA

