Vitivinicoltura il modello Toscana regge la sfida dei mercati | biologico e Dop ai vertici nazionali

La regione Toscana ha mantenuto il suo ruolo di primo piano nel settore vinicolo italiano, grazie alla forte domanda di vini biologici e Dop. La crescita delle produzioni di qualità e le nuove piantagioni di vigneti biologici spingono le aziende locali a investire sempre di più in tecniche sostenibili e certificazioni ufficiali. Un esempio concreto è l’aumento del 15% delle superfici dedicate ai vigneti biologici negli ultimi due anni.

FIRENZE – La Toscana consolida la propria posizione di leadership nel panorama vitivinicolo nazionale, puntando con decisione su sostenibilità, certificazione di qualità e rinnovamento strutturale dei vigneti. È quanto emerge dall’analisi presentata da Ismea nel corso di PrimAnteprima, l’evento inaugurale della Settimana delle anteprime toscane, durante il quale è stato illustrato lo studio intitolato Vitivinicoltura toscana alla sfida dei nuovi scenari: dati e tendenze in atto. I numeri certificano una precisa direzione strategica della regione: con oltre 23mila ettari dedicati alla coltivazione biologica, la Toscana copre il 17% dell’intera superficie nazionale di settore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Vitivinicoltura, il modello Toscana regge la sfida dei mercati: biologico e Dop ai vertici nazionali La vitivinicoltura romagnola tra storia e innovazione: mercati in evoluzione e consumi che cambiano Giovani democratici, Ciappi ai vertici nazionali Mattia Ciappi, consigliere comunale di Poggibonsi, è stato scelto come nuovo responsabile nazionale delle politiche europee, migratorie e delle crisi umanitarie nei Giovani Democratici. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Toscana ai vertici nazionali per la coltivazione biologica e denominazione Dop. Export, enoturismo e innovazione: il modello Toscana per il vino di qualitàLa Toscana del vino conferma la sua leadership qualitativa e sostenibile nel 2025, con produzione di 2,2 milioni di ettolitri, vigneti moderni e bio, export stabile e enoturismo strategico ... italiaatavola.net