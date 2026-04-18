FdI lezioni di Corano a Modena e catechismo islamico a Brindisi | Forte sconcerto

Fratelli d’Italia ha espresso profondo sconcerto riguardo a due iniziative che si svolgono rispettivamente a Modena e Brindisi, coinvolgendo attività di insegnamento del Corano e di catechismo islamico. La notizia ha suscitato reazioni di indignazione tra i rappresentanti del partito, che hanno evidenziato la loro contrarietà alle manifestazioni in questione. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e ha sollevato discussioni sull’ambito dell’insegnamento religioso nelle città coinvolte.

"Esprimiamo forte sconcerto". Indignazione di Fratelli d'Italia per quanto sta accadendo a Modena e Brindisi. Nel capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna si danno lezioni di Corano a scuola. Nella città pugliese, invece, ecco il "catechismo" islamico in parrocchia. A Modena, l’Istituto tecnico "Fermi" ha organizzato per sabato 18 aprile una "full immersion" di due ore sulla fede islamica per otto classi seconde. Sulla vicenda - scrive La Verità - è intervenuta Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Emilia-Romagna, annunciando un’interrogazione: "Esprimiamo forte sconcerto per l’incontro organizzato all’Itis Fermi di Modena nella giornata di domani Sabato 18 Aprile, dal titolo Identità e fede islamica, che già nel nome non lascia dubbi sulle finalità dell’iniziativa.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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