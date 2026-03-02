Attacco all’Iran sconcerto e inquietudine gridiamo forte | Non uccidere

Un attacco statunitense e israeliano contro l’Iran ha suscitato reazioni di sconcerto e preoccupazione in varie parti del mondo. I governi coinvolti hanno avanzato alcune giustificazioni, che sono state oggetto di critica e analisi. La situazione ha generato tensioni e interrogativi sulla legittimità e le conseguenze di queste azioni. La comunità internazionale osserva con attenzione quanto accaduto.

L’attacco statunitense-israeliano contro l’Iran provoca sconcerto e una profonda inquietudine. Condannare l’aggressione non significa, sostenere il regime degli ayatollah, significa piuttosto rifiutare una logica che pretende di giustificare un intervento armato come strumento di liberazione di un popolo oppresso. La tradizione cristiana, quando ha discusso la legittimità del tirannicidio, lo ha sempre riferito al diritto del popolo sottomesso, non all’iniziativa di una potenza straniera. La giustizia internazionale, se vuole avere un senso, deve restare il luogo in cui i dittatori vengono portati, giudicati e condannati dopo un processo che accerti responsabilità e crimini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Iran, le proteste in diretta: Presidente parlamento iraniano minaccia Trump: “In caso di attacco, risposta forte”Le ultime notizie in diretta sulle proteste scoppiate in Iran: secondo le Ong sarebbero più di 500 i morti e migliaia di arrestati. Proteste in Iran, Teheran minaccia Trump: “In caso di attacco, risposta forte”. Il Parlamento Ue vieta ingresso a diplomatici iranianiLe notizie sulle proteste scoppiate in Iran: secondo le Ong sarebbero più di 500 i morti e migliaia di arrestati. Usa minacciano l’Iran, guerra alle porte Tutti gli aggiornamenti su Iran. Temi più discussi: L'attacco all'Iran mette i Paesi del Golfo nel mirino della vendetta di Teheran; Israele e Stati Uniti attaccano l’Iran; L’attacco all’Iran sui giornali del mondo; Attacco Usa-Israele all'Iran. Cambio di regime ipotesi irrealistica. Rischio proliferazione nucleare. Attacco all’Iran, sconcerto e inquietudine, gridiamo forte: Non uccidereL'ex deputato Savino Pezzotta esprime forte preoccupazione per l'attacco Usa-Israele contro l'Iran, contestandone le giustificazioni basate sulla minaccia nucleare e definendo l'azione un indeboliment ... bergamonews.it Attacco all'Iran, oltre il Medio oriente il nemico è la CinaLa guerra paventata, mentre erano ancora in corso le trattative, nello sconcerto dell’Oman -paese mediatore, ha scelto con cura il momento ... lagazzettadelmezzogiorno.it Dopo l'avvertimento dell'Iran sulla chiusura dello Stretto di Hormuz alla navigazione, i gruppi ambientalisti sollecitano i governi a puntare sull'energia pulita. - facebook.com facebook #Iran Schizza alla borsa di Amsterdam il prezzo del gas dopo l'annuncio della interruzione da parte di QatarEnergy della produzione di gnl nell'impianto più grande al mondo. A pochi minuti dalle 14 il Ttf sale del 46% a 46,760 euro al MWh x.com