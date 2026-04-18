Fda Usa ri-autorizza Iqos Cosa significa per Pmi e non solo

La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha annunciato di aver ri-autorizzato l'uso di Iqos, un dispositivo di riscaldamento del tabacco. Questa decisione permette la commercializzazione del prodotto nel paese, segnando una nuova fase per le aziende coinvolte. La ri-autorizzazione si basa su valutazioni scientifiche condotte dall'ente regolatore e riguarda anche le implicazioni per le piccole e medie imprese operanti nel settore.

La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha annunciato di aver autorizzato il rinnovo degli ordini di commercializzazione, già precedentemente concessi, per due versioni del dispositivo Iqos e tre varianti degli stick di tabacco a marchio Heets come prodotti del tabacco a rischio modificato (Modified Risk Tobacco Product – Mrtp). Tale rinnovo consente a Pmi di continuare a condividere informazioni sulla riduzione dell’esposizione con gli adulti statunitensi di età pari o superiore a 21 anni che utilizzano prodotti del tabacco tradizionali, come le sigarette. Dal 2008, Pmi ha investito oltre 16 miliardi di dollari a livello globale per sviluppare, sostanziare scientificamente e commercializzare prodotti innovativi senza combustione destinati agli adulti.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Fda Usa ri-autorizza Iqos. Cosa significa per Pmi (e non solo) Notizie correlate Philip Morris International annuncia la ri-autorizzazione di IQOS da parte della FDA statunitense come Prodotto del Tabacco a Rischio ModificatoLa Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha annunciato di aver autorizzato il rinnovo degli ordini di commercializzazione, già... Iqos ottiene negli Usa la ri-autorizzazione come prodotto del tabacco a rischio modificatoLa decisione, presa dalla Food and Drug Administration americana, si basa sugli studi scientifici, secondo i quali il prodotto riduce in modo... Una raccolta di contenuti Si parla di: PMI, IQOS ri-autorizzato da FDA come Prodotto del Tabacco a Rischio Modificato. Philip Morris International, Fda Usa autorizza il rinnovo degli ordini di commercializzazione IQOSLa Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti ha annunciato di aver autorizzato il rinnovo degli ordini di commercializzazione, già precedentemente concessi, per due versioni del dispositivo ... ansa.it PMI, IQOS ri-autorizzato da FDA come Prodotto del Tabacco a Rischio ModificatoROMA (ITALPRESS) – La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha annunciato di aver autorizzato il rinnovo degli ordini di commercializzazione, già precedentemente concessi, per due versioni de ... toscanamedianews.it