Incidente su pista tra aereo e veicolo sospesi i voli all' aeroporto LaGuardia di New York

Da feedpress.me 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I voli all'aeroporto LaGuardia di New York sono stati sospesi stamattina a causa di un "incidente" che ha coinvolto un aereo e un veicolo su una pista, secondo quanto riferito dalle autorità. La Federal Aviation Administration (Faa) statunitense ha emesso un ordine di blocco a terra per l'aeroporto, affermando che vi era un'alta probabilità di estendere l'ordinanza. I vigili del fuoco della città hanno dichiarato di essere intervenuti per un "incidente" che ha coinvolto un aereo e un veicolo sulla pista 4. La natura dell'incidente non è stata specificata. L'autorità per la gestione delle emergenze di New York ha avvertito la popolazione di "aspettarsi cancellazioni, chiusure stradali, ritardi nel traffico e personale di emergenza" nei pressi del principale snodo dei trasporti nel distretto del Queens. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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