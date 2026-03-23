I voli all'aeroporto LaGuardia di New York sono stati sospesi stamattina a causa di un "incidente" che ha coinvolto un aereo e un veicolo su una pista, secondo quanto riferito dalle autorità. La Federal Aviation Administration (Faa) statunitense ha emesso un ordine di blocco a terra per l'aeroporto, affermando che vi era un'alta probabilità di estendere l'ordinanza. I vigili del fuoco della città hanno dichiarato di essere intervenuti per un "incidente" che ha coinvolto un aereo e un veicolo sulla pista 4. La natura dell'incidente non è stata specificata. L'autorità per la gestione delle emergenze di New York ha avvertito la popolazione di "aspettarsi cancellazioni, chiusure stradali, ritardi nel traffico e personale di emergenza" nei pressi del principale snodo dei trasporti nel distretto del Queens. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Incidente su pista tra aereo e veicolo, sospesi i voli all'aeroporto LaGuardia di New York

Articoli correlati

Leggi anche: Aeroporto LaGuardia di New York, incidente sulla pista «tra aereo e veicolo»: morti pilota e co-pilota, voli sospesi e inchiesta aperta

Aereo si scontra con veicolo di servizio mentre atterra a New York: aeroporto LaGuardia chiuso, voli sospesiIncidente all’aeroporto LaGuardia di New York, dove un jet si è scontrato con un mezzo di servizio durante l'atterraggio.

Approfondimenti e contenuti su Incidente su pista tra aereo e veicolo...

Temi più discussi: Incidente su pista tra aereo e veicolo, sospesi i voli all'aeroporto LaGuardia di New York; New York, incidente a LaGuardia: i dialoghi dalla torre prima dello scontro tra aereo e camion; Usa, scontro in pista tra aereo e camion: chiuso il LaGuardia. FOTO; Incidente all'aeroporto LaGuardia di New York, aereo in fase di atterraggio si scontra con un veicolo.

Aeroporto LaGuardia di New York, incidente sulla pista «tra aereo e veicolo»: alcuni feriti e voli sospesiPaura a New York. I voli all'aeroporto LaGuardia sono stati sospesi stamattina a causa di un «incidente» che ha coinvolto un aereo e ... msn.com

Aeroporto LaGuardia di New York, incidente sulla pista «tra aereo e veicolo»: 4 feriti, voli sospesi e inchiesta apertaPaura a New York. I voli all'aeroporto LaGuardia sono stati sospesi stamattina a causa di un «incidente» che ha coinvolto un aereo e ... msn.com

Un velivolo di Air Canada si è scontrato a forte velocità con un mezzo dei vigili del fuoco all’aeroporto LaGuardia di New York la sera di domenica 22 marzo. Nell’impatto il muso dell’aereo, un Crj-900 appartenente alla divisione regional del vettore canadese, facebook

Collisione tra un Bombardier CRJ-900 di Air Canada Express proveniente da Montreal e un camion dei vigili del fuoco sulla pista 4 dell'aeroporto LaGuardia di New York: morti pilota e copilota, feriti due soccorritori. Chiuso temporaneamente lo scalo x.com