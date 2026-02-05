Difesa | esplodono i piani per atterrare F-35 su strada in caso di attacco aereo minore

I vertici della Difesa stanno valutando un piano che prevede l’atterraggio degli F-35 sulle autostrade italiane in situazioni di attacco aereo minore. La proposta mira a garantire una risposta rapida e efficace in caso di emergenza, sfruttando le strade come punti di atterraggio temporanei. La decisione arriva dopo le recenti discussioni sul rafforzamento delle misure di difesa del paese.

**** *«Valutiamo la possibilità di atterrare con gli F-35 sulle autostrade in caso di minaccia dal cielo».* Così il generale Silvano Frigerio, comandante del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare, ha presentato, a margine di un convegno su geopolitica e aerospazio, l’attuale scenario di difesa aerea in Italia. La dichiarazione, emersa in un momento di crescente tensione nei confronti di minacce aeree non convenzionali, apre un dibattito strategico sulle capacità operative del sistema difensivo italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il generale Frigerio, comandante del Comando Squadra Aerea, ha annunciato che l’Aeronautica Militare sta valutando la possibilità di far atterrare gli F35 sulle autostrade italiane in caso di minaccia dal cielo.

