Fbi fa atterrare a Pittsburgh un volo diretto a New York Il direttore Patel | Minaccia segnalata a bordo tutti salvi i passaggeri

Un volo diretto a New York è stato dirottato a Pittsburgh a causa di una minaccia segnalata a bordo. Il volo è stato fatto atterrare in sicurezza e tutti i passeggeri sono stati fatti scendere. Il direttore dell’agenzia federale ha confermato che la minaccia è stata segnalata e che non ci sono stati feriti. L’aereo è stato assicurato alle autorità competenti, mentre le operazioni di sicurezza proseguono sul luogo.

New York, 18 aprile 2026 - Per una minaccia segnalata a bordo un volo diretto a New York è stato deviato a Pittsburgh e fatto atterrare in tutta fretta. Gli agenti dell’Fbi hanno evacuato l’aereo senza problemi e tutti i passeggeri sono in salvo. Lo ha svelato il direttore dell'Fbi Kash Patel, finito di recente sotto la lente perché accusato dai media di bere troppo e di essere paranoico (Teme su tutto il licenziamento). "L'Fbi di Pittsburgh è a conoscenza di una minaccia segnalata a bordo di un volo diretto a New York. L'aereo è stato deviato ed è atterrato all'aeroporto di Pittsburgh. Tutti i passeggeri e l'equipaggio hanno evacuato il velivolo in sicurezza", si legge nel suo post su X.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fbi fa atterrare a Pittsburgh un volo diretto a New York. Il direttore Patel: “Minaccia segnalata a bordo, tutti salvi i passaggeri” Notizie correlate Leggi anche: Fbi: minaccia su aereo diretto a New York, fatto atterrare a Pittsburgh Usa, Fbi: “Minaccia su volo diretto a New York, dirottato a Pittsburgh”“L’Fbi di Pittsburgh è a conoscenza di una segnalazione di minaccia a bordo di un volo diretto a New York. Tutti gli aggiornamenti Minaccia su un aereo diretto a New York, volo fatto atterrare a PittsburghTutti i passeggeri e l’equipaggio sono stati evacuati in sicurezza, al momento non risultano feriti né arresti ... rainews.it Allarme bomba su volo diretto a New York, l'aereo fatto atterrare a Pittsburgh. FBI: «Evacuati i passeggeri»Il volo United Airlines UA2092 è stato costretto a un atterraggio d'emergenza presso l’aeroporto internazionale di Pittsburgh a causa ... msn.com