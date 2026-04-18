Il comando dell’FBI si trova al centro di un episodio che ha coinvolto direttamente uno dei suoi responsabili. Il 10 aprile scorso, Kash Patel ha manifestato un forte stato di agitazione dopo un problema tecnico con le credenziali di accesso al sistema informatico. L’incidente ha suscitato preoccupazioni all’interno dell’agenzia, che ora si trova a gestire le conseguenze di questa crisi interna.

Il comando dell’FBI è scosso da un episodio di instabilità psicologica che coinvolge direttamente il suo vertice, Kash Patel, il quale lo scorso 10 aprile ha manifestato un acceso stato di agitazione dopo un banale disguido tecnico con le proprie credenziali informatiche. L’incidente, che ha il direttore convinto di essere stato rimosso dal proprio incarico dalla Casa Bianca a causa di un errore di accesso al computer, ha innescato una reazione a catena all’interno dell’agenzia federale, portando alla luce criticità legate alla salute e alla condotta professionale del capo della polizia nazionale. Il panico digitale e la crisi interna al Bureau.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FBI, crisi al comando: il panico di Patel per un errore di login

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