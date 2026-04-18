Al termine della partita disputata al Martelli, Andrea Favilli ha espresso sentimenti di soddisfazione, emozione e un po’ di sollievo. Le sue parole trasmettono un senso di ritrovata serenità dopo un periodo di difficoltà. La sua reazione ha attirato l’attenzione dei presenti, lasciando trasparire quanto questa vittoria sia stata significativa per lui. Favilli ha concluso la sua intervista con un sorriso, visibilmente soddisfatto di quanto accaduto sul campo.

Tempo di lettura: 2 minuti Soddisfazione, emozione e un pizzico di sollievo nelle parole di Andrea Favilli al termine della sfida del Martelli. L’attaccante dell’ Avellino è tra i protagonisti del successo esterno, un risultato pesantissimo che avvicina sensibilmente i biancoverdi alla salvezza. Favilli non nasconde la gioia per il ritorno al gol, arrivato dopo un periodo complicato: “È un’emozione che non provavo da tempo. Sono felicissimo per me e la squadra. Il rigore sbagliato avrebbe potuto tagliarmi le gambe, invece ho ritrovato il gol. Sono molto felice”. Parole che raccontano non solo la liberazione personale, ma anche la forza mentale di un gruppo che ha saputo reagire alle difficoltà.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Favilli si sblocca: “Un’emozione che non provavo da tempo”

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