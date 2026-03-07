La Juve si sblocca nel 2° tempo 4-0 al Pisa e ritorno alla vittoria

Nel secondo tempo, la Juventus ha segnato quattro gol contro il Pisa, portandosi a un risultato di 4-0. I marcatori sono stati Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga. La squadra di Spalletti ha così ottenuto una vittoria che la avvicina a Como e Roma, quest’ultima in campo domani contro il Genoa. La partita si è conclusa con la Juve in vantaggio di quattro reti.

Nella ripresa Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga regalano il successo a Spalletti TORINO - Un 4-0 contro il Pisa per portarsi a -1 da Como e Roma (impegnata domani sul campo del Genoa). È il regalo che la Juventus fa a Luciano Spalletti nel giorno del 67esimo compleanno del tecnico di Certaldo. La squadra bianconera si sblocca dopo quattro gare a secco in campionato e con lei si sblocca anche Kenan Yildiz, che non segnava in campionato dal 25 gennaio scorso. Il turco ispira il vantaggio di Cambiaso e realizza il 3-0. A completare il poker le reti di Thuram e Boga. Una punizione durissima per un Pisa ultimo a 15 punti e con speranze di salvezza sempre più remote.