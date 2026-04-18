Fatih Birol Aie bacchetta l’Italia | È troppo dipendente dal gas E sul blocco di Hormuz | Non torneremo alla normalità

Un rappresentante dell’Agenzia internazionale dell’energia ha criticato l’Italia per la sua elevata dipendenza dal gas. Nel frattempo, un'agenzia ha dichiarato che il blocco dello Stretto di Hormuz ha causato la più grave carenza di petrolio e gas mai registrata. Questi eventi hanno portato a tensioni sul mercato energetico globale e hanno messo in luce vulnerabilità nelle forniture di risorse fondamentali.

Il blocco dello Stretto di Hormuz ha dato vita «alla più grande carenza di petrolio e gas » della storia. E anche se dovesse esserci una vera riapertura, «non torneremo alla normalità come nelle crisi precedenti, perché più di 80 grandi impianti dell’energia nel Golfo sono danneggiati. Di questi, più di un terzo gravemente. I tempi di recupero non saranno brevi». A parlare è Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale dell’energia (Aie), in un’intervista rilasciata a Federico Fubini sul Corriere della Sera. I rischi per il trasporto aereo. Secondo il numero uno dell’Aie, una delle conseguenze più concrete di questa situazione riguarderà il trasporto aereo, a causa della carenza di jet fuel.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Petrolio, cosa cambia dopo l'intervento dell'Aie? Birol: «Difficoltà dei mercati senza precedenti, cruciale riaprire Hormuz»I 32 Paesi membri dell’Agenzia internazionale dell'energia (Aie) hanno deciso all’unanimità di immettere sul mercato 400 milioni di barili di... Petrolio, l'Aie sblocca 400 milioni di barili dalle riserve strategiche. Birol: «Difficoltà dei mercati senza precedenti, cruciale riaprire Hormuz»I 32 Paesi membri dell’Agenzia internazionale dell'energia (Aie) hanno deciso all’unanimità di immettere sul mercato 400 milioni di barili di... Tutti gli aggiornamenti Petrolio, Birol (AIE): Shock di portata storica. Pronto al peggio(Teleborsa) - Lo shock prodotto dalla guerra in Iran e dalla chiusura dello stretto di Hormuz ha già superato le crisi petrolifere di portata storica, come quella del 1973 ed altre, inclusa la guerra ... borsa.corriere.it Energia, incontro Pichetto-Birol (Aie), focus su mix produzioneRoma, 3 feb. (askanews) – Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha incontrato questa mattina il direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale per ... askanews.it